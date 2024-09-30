Армия Израиля объявила закрытой зоной район трех населенных пунктов на границе с Ливаном

Фото: ТАСС/EPA/STR

Армия Израиля объявила закрытой военной зоной район нескольких населенных пунктов возле границы с Ливаном, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Как отмечается в заявлении, это относится к районам Метулы, Мисгав-Ама и Кфар-Гилади. В связи объявлением въезд туда был воспрещен.

Израильская армия начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в ЦАХАЛ объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы". Через некоторое время Генштаб ЦАХАЛ сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

После одного из обстрелов в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы. По данным израильской армии, атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров 27 сентября.

"Хезболла" подтвердила информацию о гибели генсека организации и Карки. В этот же день движение сообщило о первой атаке по Израилю после смерти Насруллы.

Позже замгенсека "Хезболлы" Наим Касим заявил, что жертвами израильской атаки также стали глава службы охраны генерального секретаря Ибрагим Джазини и личный телохранитель Самир Харб Джихади.