В Белом доме заявили, что США не одобряют нанесение Украиной ударов по России

Фото: 123RF/photovs

США до сих пор не одобряют удары Украины по территории России. Об этом сообщил РИА Новости координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы по-прежнему не поощряем ударов внутри России и не содействуем им", – отметил он.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате на его территории произошло возгорание. Из-за этого все рейсы в псковском аэропорту было решено временно отменить.

Российские средства ПВО также сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно получает всю информацию об атаках беспилотников на территории России и ходе специальной военной операции на Украине. При этом он отметил, что что большинство украинских беспилотников направлено на гражданские объекты. Такую ситуацию Песков охарактеризовал как "террористическую активность" Киева.

В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове