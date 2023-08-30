Попытку атаки БПЛА пресекли на подлете к Воронежу

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Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вывели из строя беспилотник, замеченный в 22 километрах от Воронежа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Сегодня днем в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа", – написал он.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте падения беспилотника работают оперативные службы региона.

До этого украинский дрон сбили в небе над Орловской областью. Он рухнул на территории Корсаковского района. В результате этого никаких повреждений и пострадавших не выявили.



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