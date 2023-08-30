Силы ПВО сбили третий за сутки БПЛА в Калужской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны сбили третий за сутки беспилотник на территории Дзержинского района Калужской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, обломки дрона рухнули вне населенных пунктов. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не выявили.

В ночь на 30 августа силы ПВО сбили два беспилотника в Дзержинском и Сухиничском районах. Минобороны РФ сообщило, что около 02:00 по московскому времени российскими силами была пресечена попытка украинской стороны совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Кроме того, российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

В результате падения беспилотника в Брянске загорелось административное здание. Позднее стало известно о хлопке, который произошел в здании следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА