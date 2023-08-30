ПВО пресекла очередную атаку БПЛА в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла еще одну попытку атаки украинской стороны, сбив беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – заявил он.

Глава региона, ссылаясь на предварительные данные, отметил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия не оказалось. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы области.

В ночь на 30 августа над территорией Брянской области сбили три беспилотника самолетного типа. В результате падения одного из беспилотников в регионе загорелось административное здание.

Позже украинские войска предприняли еще одну попытку атаковать Брянскую область. Как сообщил Богомаз, они попытались атаковать двумя беспилотниками телебашню. На месте работали оперативные службы региона.



Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями