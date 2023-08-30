Российские силы сбили еще один украинский дрон в Орловской области

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства радиоэлектронной борьбы обезвредили еще один украинский дрон в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, беспилотник рухнул на территории Корсаковского района. В результате этого никаких повреждений и пострадавших не выявили.

"Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия. Ситуация под контролем, при необходимости буду информировать о ходе проверки", – написал губернатор.

Украинская сторона продолжает атаковать территорию РФ беспилотниками. Так, ночью 30 августа средства ПВО сбили два дрона в Дзержинском и Сухиничском районах Калужской области.

Также российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

После того как в Брянске упал беспилотник, там воспламенилось административное здание. Спустя время стало известно о хлопке, который произошел в здании следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

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