В спецоперации на Украине участвуют только контрактники – Минобороны РФ

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, какие военнослужащие принимают участие в специальной военной операции на Украине.

"В специальной военной операции от российских Вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава", – приводит слова Конашенкова РИА Новости.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация РФ завоевала господство в воздухе над всей Украиной. Всего с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные вывели из строя 1 114 объектов украинской военной инфраструктуры.