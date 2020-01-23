Иран заявил о безопасности полетов в воздушном пространстве страны

23 января, 17:16
Фото: TASS/AP/Alexander Zemlianichenko
Иран заявил о безопасности полетов над страной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства воздушного транспорта.
"Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса PS-752 проведена оценка существующих рисков безопасности полетов и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий", – заявили в ведомстве.
Уточняется, что в Иране готовы помогать авиаперевозчикам с изменением маршрутов полета, времени вылета и прилета.
Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ, в настоящий момент российские авиакомпании задействуют воздушное пространство Ирана с ограничениями.
"Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов. Воздушное пространство Ирака авиакомпаниями России не используется", – заявили в пресс-службе.
Ограничения по полетам над Ираном были введены на фоне крушения самолета украинских авиалиний практически сразу после взлета. Изначально в качестве причины крушения рассматривалась техническая неисправность в двигателе, однако впоследствии власти Ирана признали, что самолет был сбит во время массивного ракетного удара по американским военным базам.
Причиной ракетной атаки иранских военных стала американская операция, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Тегерана в Ираке. Под огнем также погиб замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
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