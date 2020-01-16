Миллениалы сочли возможным начало Третьей мировой войны

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Около половины представителей миллениалов – поколения, родившегося в период с середины 1980-х по 2000 год, – полагает, что Третья мировая война может начаться при их жизни. Такой позиции придерживается 47% участников опроса, проведенного Международным комитетом Красного Креста (МККК), сообщает "Интерфакс".

"Результаты показывают, что миллениалы переживают из-за будущего, а обострение напряженности в мире, вероятно, усугубит эти страхи", – подчеркнули в пресс-службе МККК.

Согласно результатам исследования, 84% респондентов считают недопустимым использование ядерного оружия. А 54% миллениалов не исключают вероятность того, что в ближайшее десятилетие может произойти ядерный взрыв.

Кроме того, социологи опросили представителей миллениалов, живущих в странах, где на данный момент идут боевые действия, в частности на Украине и в Сирии. На вопрос, закончатся ли в ближайшие десять лет в их странах вооруженные конфликты, утвердительно ответили 69% опрошенных на Украине и 60% – в Сирии.

Исследование МККК проводилось с июня по октябрь 2019 года. Всего в нем приняли участие около 16 тысяч человек в возрасте от 20 до 35 лет, которые проживают в более чем в 10 странах, в том числе в Афганистане, Колумбии, Франции, Израиле, России, Сирии, Великобритании, США и других.

Ранее СМИ окрестили началом Третьей мировой войны обострение конфликтной ситуации на Ближнем Востоке, связанного с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.