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Политика

13 января, 22:46

Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран планирует призвать президента США Дональда Трампа к ответу за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не оставим его в покое, он должен предстать перед международным трибуналом", – заявил Раиси.

Верховный судья уточнил, что дело готовит иранский Совет по правам человека и внешнеполитическое ведомство страны. В какую инстанцию намерен обратиться Иран не уточняется.

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась на фоне ракетного удара США по международному аэропорту Тегерана в Ираке. В результате спецоперации погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ на действия Вашингтона иранские власти санкционировали ответный ракетный обстрел по американским базам в Ираке. СМИ сообщали, что жертвами атаки стали 80 человек, однако в США эту информацию опровергли.

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