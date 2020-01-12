СМИ узнали об оповещении военных США об авиаударе Ирана

Фото: ТАСС/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Военных США на базе Айн-эль-Асад в Ираке за 2,5 часа оповестили о планируемом ударе со стороны Ирана, передает телеканал CNN.

Журналисты посетили военную базу и получили эту информацию от служащих, говорится в материале. По словам военных, в данных о готовящемся ударе не было сведений о том, каким именно образом будет действовать Иран. Откуда была получена информация, не уточняется.

Как говорится в публикации, удары были нанесены только по той части иракской базы, на которой обычно находятся военные США. На нее приходится около четверти территории данного объекта. По сведениям телеканала, некоторые из ракет упали в нескольких метрах от убежищ, где находились американцы.

Ранее CNN уже сообщал, что власти Ирака уведомили американскую сторону о том, по каким военным базам Иран нанесет удары. Информацию Ираку предоставили официальные лица Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся в ночь на 3 января, когда после ракетного удара США погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Операцию провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров после случившегося заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право. Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом с американской стороны.

В ответ Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке – Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.