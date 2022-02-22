Матвиенко заявила, что санкции против РФ нанесут больший ущерб тем, кто их вводит

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Новые санкции против России могут нанести больше ущерба тем, кто их водит. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она заверила, что Россия готова к таким санкциям. По ее словам, ограничениями стране угрожают последние полгода, поэтому власти подготовились к ним.

"У нас есть для этого возможности и ресурсы, чтобы мы обеспечили дальнейшее стабильное развитие России. И еще не факт, что эти санкции нанесут больший вред России, чем тем, кто их вводит", – цитирует Матвиенко "Интерфакс".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу страны отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. По его словам, последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины. Он также подчеркнул, что Украина никому ничего не отдаст.

После подписания Путиным соответствующих указов о планах ввести санкции против России заявили Канада, США, Великобритания и Евросоюз. Признание независимости Россией ДНР и ЛНР осудила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

