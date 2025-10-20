Midi Madagasikara: Херинцалама Радзаунаривелу назначен новым премьер-министром Мадагаскара

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Новым премьер-министром Мадагаскара назначен председатель совета управляющих мадагаскарского Национального промышленного банка (BNI) Херинцалама Радзаунаривелу, сообщает газета Midi Madagasikara.

По данным газеты, 17 октября президентскую присягу принес полковник Микаэль Рандрианирина, ставший лидером Мадагаскара после прихода к власти военных.

На Мадагаскаре в конце сентября начались беспорядки. К ним привели продолжающиеся перебои в подаче электроэнергии и водоснабжения. Свыше тысячи протестующих требовали отставки правительства и президента республики Андри Радзуэлины.

В результате волнений погибли как минимум 22 человека, больше 100 получили ранения. В числе жертв были манифестанты и убитые военнослужащими прохожие.

Для разрешения ситуации был сформирован смешанный орган национального совещания во главе с премьер-министром Кристианом Нтсаем. Радзуэлина, в свою очередь, покинул Мадагаскар, а нижняя палата парламента страны проголосовала за его отстранение от должности.

Позже стало известно о роспуске всех государственных институтов, кроме Национальной ассамблеи. Полковник Рандрианирин, ставший новым лидером Мадагаскара, будет во главе государства на переходный период длительностью в два года.

За это время должен быть проведен референдум по новой конституции, после чего состоятся выборы. После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянам стоит воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки. Дипломат также подчеркнула, что уже находящимся на острове россиянам стоит избегать мест массового скопления людей.