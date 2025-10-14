Военные на Мадагаскаре объявили о роспуске государственных институтов

Фото: ТАСС/ЕРА/HENITSOA RAFALIA

Военные, объявившие о приходе к власти на Мадагаскаре, распустили все государственные институты, кроме Национальной ассамблеи. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полковника Майкла Рандрианирина.

"Мы взяли власть в свои руки", – сказал военнослужащий.

25 сентября в стране начались беспорядки. К этому привели продолжающиеся перебои в подаче электроэнергии и водоснабжении. В протестах приняли участие более тысячи человек. Все они требовали отставки правительства и президента республики Андри Радзуэлины.

В результате волнений погибли не менее 22 человек, еще свыше 100 граждан получили ранения. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк уточнил, что в числе жертв были манифестанты и убитые военнослужащими прохожие.

Для восстановления ситуации в стране был сформирован смешанный орган национального совещания во главе с премьер-министром Кристианом Нтсаем. Радзуэлина, в свою очередь, покинул страну, отправившись в безопасное место ради сохранения своей жизни.

Позже нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за отстранение от должности президента республики. В поддержку решения о его отставке выступили 130 депутатов из 131 присутствующего.

