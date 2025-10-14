Orange: нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за отстранение президента

Фото: ТАСС/AP/Peter Dejong

Нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за отстранение от должности президента республики Андри Радзуэлины. Об этом сообщает портал Orange.

В поддержку решения о его отставке выступили 130 депутатов из 131 присутствующего. В их числе были и представители правящей партии "Вместе с Андри Радзуэлиной". При этом всего в нижней палате парламента числится 151 депутат.

Ранее Радзуэлина распустил нижнюю палату парламента. При этом депутаты посчитали данное решение незаконным.

25 сентября в стране начались беспорядки. К этому привели продолжающиеся перебои в подаче электроэнергии и водоснабжении. В протестах приняли участие более тысячи человек. Все они требовали отставки действующего правительства и Радзуэлины.

В результате волнений погибли не менее 22 человек, еще свыше 100 граждан получили ранения. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк уточнил, что в числе жертв были манифестанты и убитые военнослужащими прохожие.

Для восстановления ситуации в стране был сформирован смешанный орган национального совещания во главе с премьер-министром Кристианом Нтсаем. Радзуэлина, в свою очередь, покинулстрану, отправившись в безопасное место ради сохранения своей жизни. Спустя время из страны уехали Нтсай и близкий союзник президента Мами Раватоманга.

Посольство РФ на Мадагаскаре добавило, что некоторые российские граждане просили помочь купить им авиабилеты для возвращения на родину. В результате все обратившиеся к дипломатам россияне вылетели в Россию.