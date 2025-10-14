Форма поиска по сайту

14 октября, 13:12

Политика
2424.mg: президент Мадагаскара распустил нижнюю палату парламента из-за протестов

Президент Мадагаскара распустил нижнюю палату парламента

Фото: ТАСС/LUDOVIC MARIN

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина распустил нижнюю палату парламента на фоне продолжающихся в стране протестов, передает портал 2424.mg.

Журналисты предположили, что президент принял такое решение из-за грядущего голосования по поводу его отстранения от должности.

В свою очередь, посольство РФ на Мадагаскаре напомнило в своем телеграм-канале, что все обратившиеся к дипломатам россияне вылетели в Россию. В диппредставительстве уточнили, что российские граждане просили помочь купить им авиабилеты для возвращения на родину.

В посольстве добавили, что, несмотря на напряженную обстановку в стране, столкновений протестующих с правоохранителями не наблюдается.

Протесты из-за перебоев в электро- и водоснабжении начались на Мадагаскаре 25 сентября. В них приняли участие более тысячи человек, которые требовали отставки действующего правительства и Радзуэлины.

В результате массовых волнений погибли как минимум 22 человека, еще более 100 человек получили ранения. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк уточнил, что в числе погибших манифестанты и убитые военнослужащими прохожие.

Для нормализации обстановки был создан смешанный орган национального совещания во главе с премьер-министром Кристианом Нтсаем. Радзуэлина, в свою очередь, уехал из страны в безопасное место. Он объяснил, что сделал это для сохранения своей жизни.

Также страну покинули бывший премьер-министр Кристиан Нтсай и близкий союзник президента Мами Раватоманга. Они улетели на частном самолете на Маврикий.

