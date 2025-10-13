Президент Мадагаскара уехал в безопасное место из-за протестов в стране

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что на фоне протестов в стране ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы сохранить свою жизнь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию президента.

Радиостанция RFI добавила, что Радзуэлина покинул Мадагаскар на французском военном самолете. Перелет был осуществлен после соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, на фоне протестов страну покинули бывший премьер-министр Кристиан Нтсай и близкий союзник президента Мами Раватоманга. Они улетели на частном самолете на Маврикий.

Протесты на Мадагаскаре против перебоев в обеспечении электроэнергией и водой начались 29 сентября. В них приняли участие более тысячи человек, которые также потребовали отставки действующего правительства.

На фоне этих событий посольство РФ рекомендовало туристам отложить посещение мадагаскарской столицы Антананариву. При этом в случае возникновения экстренных ситуаций россияне могут круглосуточно обращаться в дипмиссию.