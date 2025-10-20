Армянские силовики попытались задержать мэра Гюмри Вардана Гукасяна

Фото: sns.am

Силовые структуры Армении попытались задержать мэра Гюмри Вардана Гукасяна на его рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, передает РИА Новости.

В администрации Гюмри отметили, что в настоящее время у здания мэрии сохраняется напряженная обстановка.

Антикоррупционный комитет Армении, в свою очередь, сообщил, что в мэрии проводятся следственные мероприятия. Полиция оцепила близлежащую территорию.

По предварительным данным, Гукасян обвиняется в получении взяток. Он был избран на пост мэра Гюмри в апреле этого года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правоохранители предотвратили план по захвату власти в республике. Он отметил, что злоумышленники планировали дестабилизировать обстановку в стране.

В результате по делу о попытке захвата власти в республике были задержаны 14 человек. В процессе расследования следователи провели свыше 90 обысков, в ходе которых были найдены огнестрельное оружие и патроны к нему, инструкции с действиями, списки завербованных людей, средства радиосвязи и беспилотные летательные аппараты.

