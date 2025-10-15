МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездки на Мадагаскар

Фото: ТАСС/Zuma

Российским гражданам стоит воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что уже находящимся на острове россиянам стоит избегать мест массового скопления людей. Россия следит за развитием ситуации.

"Считаем, что события на Мадагаскаре являются внутренним делом этой страны. Призываем к сдержанности, к недопущению кровопролития, при этом исходим из того, что возвращение на путь демократического развития будет реализовано в возможные короткие сроки", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

На Мадагаскаре в конце сентября начались беспорядки. К ним привели продолжающиеся перебои в подаче электроэнергии и водоснабжения. Свыше тысячи протестующих требовали отставки правительства и президента республики Андри Радзуэлины.

Сообщалось, что в результате волнений погибли как минимум 22 человека, больше 100 получили ранения. В числе жертв были манифестанты и убитые военнослужащими прохожие.

Для разрешения ситуации был сформирован смешанный орган национального совещания во главе с премьер-министром Кристианом Нтсаем. Радзуэлина, в свою очередь, покинул Мадагаскар, а нижняя палата парламента страны проголосовала за его отстранение от должности.

Позже стало известно о роспуске всех государственных институтов, кроме Национальной ассамблеи. Полковник Майкл Рандрианирин, ставший новым лидером Мадагаскара, будет во главе государства на переходный период длительностью в два года. За это время должен быть проведен референдум по новой конституции, после чего состоятся выборы.