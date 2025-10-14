Ставший лидером Мадагаскара полковник заявил, что будет главой два года

Фото: AP Photo/Brian Inganga

Полковник Майкл Рандрианирин, ставший новым лидером Мадагаскара, заявил, что будет во главе государства на переходный период длительностью в два года, сообщает агентство Reuters.

За это время должен быть проведен референдум по новой конституции, после чего состоятся выборы, добавил военнослужащий.

Занять должность президента Рандрианирину предложил высший Конституционный суд Мадагаскара. При этом инстанция потребовала провести выборы в течение 50 дней после военного переворота.

Беспорядки в стране начались в конце сентября. К ним привели продолжающиеся перебои в подаче электроэнергии и водоснабжения. В протестах приняли участие больше тысячи человек, они требовали отставки правительства и президента республики Андри Радзуэлины.

В результате волнений погибли как минимум 22 человека, больше 100 получили ранения. По словам верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, в числе жертв были манифестанты и убитые военнослужащими прохожие.

Для того чтобы восстановить ситуацию в стране, сформировали смешанный орган национального совещания во главе с премьер-министром Кристианом Нтсаем. Радзуэлина, в свою очередь, покинул Мадагаскар, отправившись в безопасное место ради сохранения своей жизни.

Кроме того, нижняя палата парламента страны проголосовала за его отстранение от должности. В поддержку решения выступили 130 депутатов из 131 присутствующего.

В настоящий момент известно, что Рандрианирин объявил о роспуске всех государственных институтов, кроме Национальной ассамблеи. Он заявил, что военнослужащие взяли власть в свои руки.

