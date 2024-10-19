Захарова прокомментировала слова датчанина о взрывах на "Северных потоках"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Соединенные Штаты Америки вынудили молчать датского капитана о том, что он обнаружил американские корабли в Дании за несколько дней до взрывов "Северных потоков", подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем телеграм-канале она процитировала расследование Politiken, посвященное подрываам на газопроводах. В нем указано, что капитан порта Кристиансе Йон Анкер Нильсен обратил внимание на американские корабли за несколько дней до иницидента. Однако он "не мог говорить ни слова".

"Вдумайтесь: меньше чем за неделю до взрыва американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы", – поделилась Захарова своими мыслями по этому поводу.

Ранее Захарова заявила, что Россия обнародует результаты собственного расследования по терактам на "Северных потоках". По словам дипломата, страна будет исходить из целесообразности и развивающейся ситуации.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Спустя время Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Аналогичным образом поступила и Дания, которая не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

В свою очередь, Германия заявила, что продолжит расследование. Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман отметила, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в этом деле.

В августе 2024 года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины. Позже стало известно, что подозреваемый покинул Польшу в начале июля.