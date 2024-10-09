Захарова заявила, что Россия обнародует результаты расследования по "Северным потокам"

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Россия обнародует результаты собственного расследования по терактам на "Северных потоках". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы свое расследование ведем, соответствующие данные, о которых говорят представители российских госорганов, в частности господин (директор СВР Сергей. – Прим. ред.) Нарышкин, у нас имеются, фактологическая база под них тоже существует, как этим всем распорядиться", – цитирует ее РИА Новости.

По словам дипломата, Россия будет исходить из целесообразности и развивающейся ситуации.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США и их союзники не позволили Совету безопасности ООН принять подготовленное Россией заявление по вопросу подрыва "Севпотоков". Российские представители пытались согласовать проект больше месяца. Было проведено несколько раундов консультаций, сказал он.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Спустя время Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Аналогичным образом поступила и Дания, которая не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

В свою очередь, Германия заявила, что продолжит расследование. Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман отметила, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в этом деле.

В августе 2024 года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины. Позже стало известно, что подозреваемый покинул Польшу в начале июля.

