Небензя заявил, что США помешали СБ ООН принять заявление о "Северных потоках"

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США и их союзники не позволили Совету безопасности (СБ) ООН принять подготовленное Россией заявление по вопросу подрыва газопроводов "Северные потоки", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН.

"Сегодня мы вынуждены объявить о завершении работы над еще одним проектом заявления председателя Совета безопасности из-за абсолютной некооперабельности Соединенных Штатов и их союзников", – приводит слова дипломата ТАСС.

Как подчеркнул Небензя, российские представители пытались согласовать проект больше месяца. Было проведено несколько раундов консультаций.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Спустя время Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Аналогичным образом поступила и Дания, которая не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

В свою очередь, Германия заявила, что продолжит расследование. Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман отметила, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в этом деле.

В августе 2024 года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины. Позже стало известно, что подозреваемый покинул Польшу в начале июля и уехал на Украину.