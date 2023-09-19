В Баку заявили, что цель операции в Карабахе – ликвидация военной инфраструктуры

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Основная цель локальных антитеррористических мероприятий, проводимых Азербайджаном в Нагорном Карабахе, заключается в уничтожении военной инфраструктуры. Об этом Politico сообщил помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима является главной целью антитеррористической операции", – сказал он.

Гаджиев добавил, что азербайджанские власти заранее предупредили мирное население Карабаха о необходимости принятия мер безопасности.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. По информации оборонного ведомства, такая мера необходима для восстановления конституционного строя в регионе. Азербайджан потребовал полный вывод армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Кроме того, появились сообщения о раненых мирных жителях, включая детей.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались еще 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе