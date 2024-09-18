Президент Ирана назвал взрывы пейджеров в Ливане позором для Запада

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что взрывы пейджеров в Ливане являются позором для стран Запада. Его высказывание транслирует пресс-служба иранского правительства, передает ТАСС.

По его словам, несмотря на заявления западных стран о необходимости прекращения огня в секторе Газа, в действительности власти США поддерживают преступления и "неизбирательные убийства", совершаемые Израилем.

При этом американская сторона отрицает свою причастность к инциденту в Ливане, а также предостерегает от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США собирают информацию о случившемся.

Около 4 тысяч человек пострадали и еще 12 погибли в Ливане после взрывов пейджеров, которые произошли 17 сентября. Среди пострадавших был посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

По данным СМИ, устройства использовались движением "Хезболла" для собственной закрытой системы связи. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высказал предположение о сработавшей взрывчатке, которую могли заложить внутри устройств.

Представители ливанского движения обвинили в произошедшем Израиль, а МИД Ирана назвал это массовым убийством и актом терроризма.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, указал на то, что Москва изучит причины инцидента, чтобы исключить риск подобных атак в РФ.

