17 апреля, 15:25Политика
Премьер Индии Моди приглашен в Москву на празднование Дня Победы
Фото: ТАСС/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приглашен на празднование Дня Победы в Москву, однако ответ о его участии в мероприятии пока не получен. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.
Вместе с тем он рассказал о возможном посещении Индии Владимиром Путиным.
"В этом году наша очередь нанести визит в Индию", – уточнил Ушаков и добавил, что эта тема обсуждается.
Главными мероприятиями празднования 80-летия Победы станут парады. Центральный пройдет в Москве. Помимо Моди, его могут посетить более 20 глав государств, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, сербский лидер Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Также на мероприятие планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.
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