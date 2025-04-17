Премьер Индии Моди приглашен в Москву на празднование Дня Победы

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди приглашен на празднование Дня Победы в Москву, однако ответ о его участии в мероприятии пока не получен. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Вместе с тем он рассказал о возможном посещении Индии Владимиром Путиным.

"В этом году наша очередь нанести визит в Индию", – уточнил Ушаков и добавил, что эта тема обсуждается.

Главными мероприятиями празднования 80-летия Победы станут парады. Центральный пройдет в Москве. Помимо Моди, его могут посетить более 20 глав государств, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, сербский лидер Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Также на мероприятие планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.