Трамп утверждает, что победил на президентских выборах в США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах. Об этом он написал в своем Twitter.

В свою очередь, микроблог пометил сообщение американского лидера как противоречащее "официальным источникам".

Ранее Трамп заявил, что его соперник Джо Байден выиграл из-за фальсификации результатов голосования. Позже он отказался признавать поражение на выборах. По его словам, демократ выиграл только в глазах "лживых СМИ".

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020



Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.

Кроме того, Трамп попросил остановить пересчет голосов в штате Джорджия. Действующий президент призвал дождаться сверки подписей.