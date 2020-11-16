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Политика

09:57

Трамп утверждает, что победил на президентских выборах в США

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах. Об этом он написал в своем Twitter.

В свою очередь, микроблог пометил сообщение американского лидера как противоречащее "официальным источникам".

Ранее Трамп заявил, что его соперник Джо Байден выиграл из-за фальсификации результатов голосования. Позже он отказался признавать поражение на выборах. По его словам, демократ выиграл только в глазах "лживых СМИ".


Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.

Кроме того, Трамп попросил остановить пересчет голосов в штате Джорджия. Действующий президент призвал дождаться сверки подписей.

Трамп назвал президентские выборы сфальсифицированными

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