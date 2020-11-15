Трамп попросил остановить пересчет голосов в Джорджии

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Президент США Дональд Трамп попросил приостановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия. Об этом лидер США написал на своей странице в Twitter.

Действующий президент назвал пересчет голосов вручную "пустой тратой времени". Он призвал дождаться сверки подписей.

"Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. – Прим. ред.) на выборах!" – заявил Трамп.

The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Уточняется, что сообщение Трампа было помечено отметкой: "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.

Позднее Трамп заявил о победе на выборах в Пенсильвании. Действующий глава Белого дома отмечал, что его сторонникам также не удалось просмотреть 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.