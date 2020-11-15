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Политика

04:48

Трамп попросил остановить пересчет голосов в Джорджии

за рубежом политика

Фото: AP/TASS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп попросил приостановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия. Об этом лидер США написал на своей странице в Twitter.

Действующий президент назвал пересчет голосов вручную "пустой тратой времени". Он призвал дождаться сверки подписей.

"Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. – Прим. ред.) на выборах!" – заявил Трамп.

Уточняется, что сообщение Трампа было помечено отметкой: "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.

Позднее Трамп заявил о победе на выборах в Пенсильвании. Действующий глава Белого дома отмечал, что его сторонникам также не удалось просмотреть 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.

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