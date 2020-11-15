Трамп попросил остановить пересчет голосов в Джорджии

04:48
Фото: AP/TASS/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп попросил приостановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия. Об этом лидер США написал на своей странице в Twitter.
Действующий президент назвал пересчет голосов вручную "пустой тратой времени". Он призвал дождаться сверки подписей.
"Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. – Прим. ред.) на выборах!" – заявил Трамп.
The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020
Уточняется, что сообщение Трампа было помечено отметкой: "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.
В частности, Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.
Позднее Трамп заявил о победе на выборах в Пенсильвании. Действующий глава Белого дома отмечал, что его сторонникам также не удалось просмотреть 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.
"Москва и мир": входа нет и битва за Пенсильванию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: