Трамп попросил остановить пересчет голосов в Джорджии

Президент США Дональд Трамп попросил приостановить ручной пересчет голосов в штате Джорджия. Об этом лидер США написал на своей странице в Twitter.

Действующий президент назвал пересчет голосов вручную "пустой тратой времени". Он призвал дождаться сверки подписей.

"Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. – Прим. ред.) на выборах!" – заявил Трамп.

The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION!