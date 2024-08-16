Якушев назвал работу властей Курской области в сложившейся ситуации эффективной

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Ситуация в Курске достаточно напряженная, однако власти работают эффективно и выдержанно. Об этом заявил врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

"Много волонтеров со всей страны, представляющих "Молодую гвардию", "Единую Россию", "Общероссийский народный фронт", просто добрые люди стекаются в Курскую область для того, чтобы оказывать помощь людям, которые оказались сегодня в очень непростой ситуации. Власти работают эффективно, спокойно, выдержанно", – цитирует его ТАСС.

По словам Якушева, условия в пунктах временного размещения достойные и хорошие. Гуманитарных грузов хватает, подчеркнул он.

"Мы сегодня, как всегда, сплочены, мы – единая команда, мы выдержим это новое испытание, достойно ответим на него", – добавил врио секретаря генсовета "Единой России".

Между тем Москва отправила в Курскую область более 300 тонн продуктов. По словам Сергея Собянина, столичные медицинские работники продолжают оказывать помощь как поступившим в московские стационары, так и непосредственно пострадавшим на территории Курской области.

Кроме того, в регион отправился второй гуманитарный конвой от Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия". Всего было собрано несколько тонн помощи, куда вошли сезонная одежда, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника, лекарства, предметы личной гигиены и игрушки.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военнослужащих, 41 танк и 40 БТР.

Вместе с тем, по словам командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, российские войска контролируют обстановку на курском направлении.

