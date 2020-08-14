Путин назначил Александра Рудакова послом РФ в Ливане

12:49
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин назначил Александра Рудакова послом России в Ливане, следует из указа, подписанного главой государства. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
"Назначить Рудакова Александра Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российский Федерации в Ливанской Республике", – сообщается в указе.
Ранее Путин освободил от обязанностей посла РФ в Ливане Александра Засыпкина. Он занимал данный пост с 2010 года.
Александр Рудаков занимал пост заместителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. Помимо этого, он является руководителем международной секции Императорского православного палестинского общества.
Вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв. Сообщалось, что в результате происшествия погибли более 170 человек, а также разрушены почти 4 тысячи домов. По официальным данным, причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры.
Россия направила в Бейрут спасателей МЧС, мобильный госпиталь и специалистов Роспотребнадзора. 12 августа они завершили свою работу. Их усилиями была проведена поисково-спасательная операция, а также была оказана помощь сотням пострадавшим местным жителям.
Взрыв спровоцировал массовые акции протеста. Демонстранты настаивали на проведении реформ и отставке правительства. В связи с этим кабмин Ливана объявил об отставке в полном составе. Несмотря на это, акции протеста в Бейруте продолжаются.
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