Глава МЧС доложил Путину о завершении работы спасателей РФ в Бейруте

Фото: МЧС России

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о проделанной в Ливане работе по ликвидации последствий мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Министр доложил главе государства о завершении работы группировки МЧС в Ливане и о ее поэтапном выводе", – говорится в сообщении.

Зиничев рассказал президенту о поисково-спасательной операции и оказании медицинской помощи сотням пострадавших местных жителей. Также он доложил о проведенной работе против коронавирусной инфекции.

Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России развернули в Бейруте для пострадавших от взрыва гражданах на прошлой неделе. Его развернули менее чем за 12 часов на стадионе вблизи зоны чрезвычайной ситуации.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей. Без жилья из-за взрыва остались около 300 тысяч человек.

В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.

