В ЕК заявили об отсутствии информации от США по итогам переговоров в Москве

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У Евросоюза нет информации от американских партнеров по итогам переговоров по Украине в Москве. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

"У нас нет информации, которой мы могли бы поделиться", – приводит слова Хиппер РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин принял в России спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Российский лидер через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для американского лидера Дональда Трампа.

Уиткофф посетил Москву накануне, 13 марта. Цель его визита заключалась в том, чтобы призвать Россию стать участником переговоров о прекращении огня на Украине, указывали ранее в Белом доме.

Утром 14 марта самолет со спецпосланником президента США вылетел из Москвы. После Уиткофф доложил американским властям о результатах переговоров с российскими официальными лицами.

Путин говорил, что согласен с предложением прекратить бои на Украине на 30 суток, однако, по его словам, в этом вопросе есть нюансы. Он предположил, что Киев может воспользоваться этим для получения оружия или мобилизации. Президент России считает, что договариваться о следующих шагах по прекращению огня на Украине нужно с учетом ситуации на земле.