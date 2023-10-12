Израиль не считает, что соседние страны хотят обострить ближневосточный конфликт – посол

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В Израиле не думают, что соседние государства хотят обострить палестино-израильский конфликт, однако некоторые группировки все же пытаются действовать "под шумок". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла Израила в России Александра Бен Цви.

Многие из этих группировок солидарны с ХАМАС, отметил дипломат. Израиль совершил ответные шаги на их попытки обострить ситуацию. Бен Цви также отметил, что Ливан и Сирия не хотят обострять действующий конфликт, поскольку ответные удары Израиля будут невыгодными для них.

Вместе с тем, как сообщил посол, в этом вопросе пока все находится под контролем. Израильская армия готова к любым атакам и всегда будет отвечать на них, добавил он.

Боевые действия между Израилем и Палестиной идут с 7 октября. Сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего Израиль начал операцию "Железный купол".

Жертвами обострения конфликта между двумя странами со стороны Израиля стали более 1,2 тысячи человек, со стороны Палестины – более тысячи человек.

Среди погибших при эскалации оказались четыре россиянина. Судьба еще шести граждан РФ остается неизвестной.

Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число пленных по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа