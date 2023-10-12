В ХАМАС заявили, что освободили из плена поселенку с двумя детьми – СМИ

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Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС заявило, что освободило поселенку с двумя детьми, которые были захвачены в заложники во время нападения на Израиль. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

На опубликованном видео радикальной группировки показано, как несколько вооруженных лиц оставляют женщину с двумя детьми в пустынной местности, после чего те направились в сторону израильских военных.

Ранее СМИ сообщали о том, что египетские власти намерены взять на себя ответственность за переговоры с боевиками ХАМАС в вопросе освобождения иностранных и заложников с двойным гражданством.

Боевые действия между Израилем и Палестиной идут с 7 октября. Сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего Израиль начал операцию "Железный купол".

Жертвами обострения конфликта между двумя странами со стороны Израиля стали более 1,2 тысячи человек, со стороны Палестины – более тысячи человек.

Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число пленных по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.

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