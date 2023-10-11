Армия Израиля атаковала дом командующего военного крыла ХАМАС в секторе Газа – СМИ

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Израильские военнослужащие атаковали дом командующего военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа в секторе Газа. Об этом пишет издание Haaretz.

В результате атаки были убиты отец, брат, дети и другие родственники Ад-Дейфа. О судьбе самого командующего при этом не сообщается.

Ранее сообщалось, что израильские истребители нанесли удары по более чем 200 целям ХАМАС в районе Аль-Фуркан в секторе Газа. Это уже третий удар ЦАХАЛ по этому району за последние сутки.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

В ходе эскалации конфликта между странами боевики палестинского радикального движения ХАМАС совершили нападение на территорию Израиля. В результате него погибли более тысячи человек, в том числе четыре россиянина.

Более 100 человек с израильской стороны были захвачены боевиками ХАМАС в плен. Информация о том, есть ли среди них граждане РФ, остается неизвестной.

Военные эксперты прокомментировали возможную контрабанду оружия в секторе Газа