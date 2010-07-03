Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора "Рустави 2"

19:43
19:43
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Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
В Кахетии виноделы потребовали извинений от гендиректора телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия. Об этом сообщила телекомпания "Имеди".
Возмущение виноделов вызвали сказанные гендиректором "Рустави 2" слова в прямом эфире, где он в грубой форме высказался по поводу запрета ввоза грузинских вин и минеральной воды в Россию.
"Своим заявлением Гварамия оскорбил не только нас, виноделов, но и всю Грузию", – заявил участник митинга Вано Сепиашвили.
Митингующие в знак протеста на полчаса перекрыли дорогу. Они призывают Гварамия извиниться перед ними публично, иначе грозятся провести акцию протеста у здания "Рустави 2" в Тбилиси.
7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина. Из-за инцидента здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.
Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После инцидента "Рустави 2" покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять насовсем отказались.
Поступок ведущего раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала российские власти воздержаться от эскалации напряженности в двусторонних отношениях.
Владимир Путин позднее сообщил, что не будет инициировать возбуждение уголовного дела. А мать журналиста – заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе – была шокирована общественным резонансом вокруг своего сына.
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