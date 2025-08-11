WP: США должны убедить Россию, что Украина должна остаться вооруженной до зубов

Фото: 123RF/liudmilachernetska

США необходимо убедить российское руководство в том, что Украина должна оставаться "вооруженной до зубов". Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The Washington Post (WP).

"Лучше всего заставить Россию принять, что Украина станет постоянной военной базой на восточном фланге Европы. Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием", – говорится в материале.

Авторы публикации считают, что подобный план может стать альтернативой вступлению Украины в НАТО.

Ранее Россия и США согласовали договоренность о встрече Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа после визита в Москву спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, который состоялся 6 августа.

Саммит лидеров запланирован на Аляске 15 августа. Как уточнял вице-президент США Джей Ди Вэнс, договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии.

По данным СМИ, администрация США может пригласить украинского президента Владимира Зеленского на эту встречу, однако окончательного решения пока нет. Глава Белого дома заявлял, что готов рассмотреть идею проведения трехсторонних переговоров на Аляске.

