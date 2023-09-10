Выборы завершены во всех регионах России – Памфилова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что выборы во всех регионах России завершены. Об этом сообщает ТАСС.

Она поблагодарила международных экспертов, которые работают на выборах в новых регионах РФ, за смелость и желание объективно оценить ситуацию, не поддаваясь манипуляциям со стороны стран Запада.

Ранее глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что атаки на ДЭГ не помешали ходу выборов в России. Он отметил, что избирательный процесс не был нарушен.

Выборы прошли в 85 субъектах России, в том числе и в новых регионах – ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов