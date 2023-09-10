Памфилова напомнила о бездействии Запада на преступления в Донбассе

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Запад обвиняет российскую сторону в нечестности выборов, подвергает международному суду, однако в их странах из-под "каждого кустика чертики торчат". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.

"Они подневольные все, эти международные бюрократы от международных организаций, с угрозами. Еще и ужесточат санкции, подвергнут нас международному суду. Ребята, вы себя подвергните, когда вы проспали все", – заявила она.

Председатель ЦИК добавила, что западные страны восемь лет ничего не предпринимали, когда в Донбассе убивали и калечили детей. Памфилова рекомендовала Западу судить самого себя, подчеркнув, что у него "руки по локоть в крови".

10 сентября глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Ей показали работу видеонаблюдателей, контакт-центр, группы разбора и мобильного реагирования. Памфилова также поговорила с членами штаба.

Финальный день голосования проходит в воскресенье, 10 сентября. Жители могут отдать свой голос на избирательных участках с 08:00 до 20:00, а также в режиме онлайн на портале mos.ru до 20:00.

Выборы мэра Москвы начались 8 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Более 3 млн россиян приняли участие в голосовании на выборах дистанционно