Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова проголосовала онлайн на выборах мэра Москвы, сообщает ТАСС.

"Сегодня я опробовала новую избирательную систему с помощью ИТ-технологий. Я думаю, что это будущее наших избирательных технологий", – заявила Москалькова.

По словам омбудсмена, в этом году значительно увеличились возможности контроля за проведением выборов. Она уточнила, что уполномоченный по правам человека включен почти во все процессы. Омбудсмен может свидетельствовать, что контроль за голосованием набирает обороты, это увеличивает гарантии соблюдения прав избирателей.

В воскресенье, 10 сентября, стартовал завершающий день голосования на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов в 13 округах ТиНАО.

В этот день избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Кроме того, горожане могут принять участье в онлайн-голосовании на портале mos.ru, которое завершится в 20:00. Получившие онлайн-бюллетень в последнюю минуту, смогут проголосовать в дополнительное время – до 20:15.

Выборы мэра Москвы стартовали 8 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Явка на выборах мэра столицы за два дня голосования превысила 33%