Общественный штаб: третий день выборов в Москве проходит в штатном режиме

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Третий день голосования на выборах мэра Москвы проходит в штатном режиме. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

"У нас все штатно, видеонаблюдение работает. Наши коллеги-волонтеры ночью также были около видеокамер, все без происшествий. <…> Обстановка на участках спокойная", – отметил он.

Помимо этого, на избирательных участках находятся наблюдатели от Общественной палаты города, добавил заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Александр Асафов.

По его словам, участки открылись без эксцессов. Все они работают и в каждом находятся наблюдатели от Общественной палаты. Серьезных событий, которые можно было бы трактовать как нарушение, сейчас нет, заключил он.

По данным Ковалева, члены Общественного штаба рассмотрели 211 обращений, которые наблюдатели направили через мобильное приложение, за два дня выборов. Эксперты ответили на заданные вопросы.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Явка на выборах мэра Москвы за два дня превысила 33%