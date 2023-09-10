Общественный штаб: явка на выборах мэра Москвы уже превысила значения прошлых лет

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Явка на выборах мэра Москвы в 2023 году на данный момент превысила результаты прошлых лет. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

"Можно уже сказать, что явка и в сравнении с предыдущими муниципальными выборами выше, тем более с выборами мэра в 2018 и в 2013 году уже выше", – уточнил он.

По его данным, число проголосовавших превысило 2,6 миллиона человек. Ожидается, что сегодня проголосует большое количество москвичей, которые вернутся в город с дач, а также те, кто отложил голосование на последний день выборов.

Ковалев подчеркнул, что большинство голосует именно в воскресенье, так им удобнее. Также он напомнил, что в городе появляются новые удобные форматы для голосования, но пользоваться ими или голосовать традиционно на бумаге – решает только москвич.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Явка на выборах мэра столицы за два дня голосования превысила 33%