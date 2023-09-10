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10 сентября, 08:06

Политика

Начался последний день голосования на выборах мэра Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Начался последний день голосования на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов в 13 округах ТиНАО. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"Приглашаю всех, кто еще не сделал свой выбор, проголосовать сегодня. Должность мэра города – очень ответственная, ее должен занять тот, кому москвичи по-настоящему доверяют. На уровне района не менее значима работа муниципальных депутатов. Пусть жители ТиНАО выберут тех, в кого верят. Важен каждый голос!" – передает телеграм-канал штаба слова Ковалева.

Он подчеркнул, что видеонаблюдатели в штабе следят за ходом выборов круглосуточно.

На портале мэра и правительства Москвы уточнили, что как и в предыдущие дни, избирательные участки 10 сентября работают с 08:00 до 20:00. Онлайн-голосование на портале mos.ru также завершится в 20:00. Получившие онлайн-бюллетень в последнюю минуту, смогут проголосовать в дополнительное время – до 20:15.

Чтобы принять участие в выборах мэра, необходима постоянная московская регистрация. Для участия в онлайн-голосовании нужна полная учетная запись на портале mos.ru.

Помимо этого, среди участников, проголосовавших дистанционно, разыгрываются призовые баллы акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Баллы можно обменять на покупку товаров и услуг различных аптек, магазинов, кафе, ресторанов и предприятий.

Накануне в Мосгоризбиркоме рассказали об отсутствии жалоб и нарушений в ходе второго дня выборов мэра Москвы, который прошел 9 сентября.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, на второй день голосования все системы работали нормально, технических сбоев не наблюдалось.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Сергей Газаров проголосовал на выборах мэра Москвы

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