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09 сентября, 22:02

Политика

Денис Мантуров проголосовал на выборах мэра Москвы

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров принял участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

"Денис Мантуров проголосовал на выборах мэра Москвы, находясь на другом конце России, в рабочей поездке на Сахалин", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого министр использовал планшет отечественного производства. Прежде чем отдать голос, Мантуров внимательно изучил информацию о порядке голосования и список кандидатов.

Также 9 сентября в выборах мэра столицы принял участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отдал голос дистанционно. Политик призвал россиян проявлять гражданскую позицию и активно участвовать в выборах всех уровней.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, первые два дня выборов прошли без серьезных нарушений. К вечеру 9 сентября свои голоса отдали уже порядка 2,5 миллиона москвичей.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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