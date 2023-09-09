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09 сентября, 22:44

Политика

Владимир Соловьев проголосовал на выборах мэра Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Телеведущий Владимир Соловьев в субботу, 9 сентября, принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы. Он отдал свой голос очно, придя на избирательный участок.

"Так как я являюсь охраняемым объектом в силу определенных обстоятельств, поэтому мне голосовать надо, придя ногами и взяв [бюллетень], потому что в электронном [виде] там очень сложно – все базы закрыты. Поэтому по старинке [голосовал]", – поделился журналист.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, первые два дня выборов прошли без серьезных нарушений. К вечеру 9 сентября свои голоса отдали уже порядка 2,5 миллиона москвичей.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Владимир Соловьев проголосовал на выборах мэра Москвы

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