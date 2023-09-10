10 сентября, 12:14Политика
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы
Фото: телеграм-канал "Правительство России"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.
В сообщении уточнили, что Голикова выбрала очный формат голосования. Она пришла на избирательный участок, зарегистрировалась, внимательно ознакомилась с процедурой и отдала голос за выбранного кандидата.
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.
В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
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