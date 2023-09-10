Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах мэра Москвы, передает ТАСС.

Завершающий день голосования на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов в 13 округах ТиНАО проходит в воскресенье, 10 сентября. Москвичи могут проголосовать на избирательных участках с 08:00 до 20:00, а также в режиме онлайн на портале mos.ru до 20:00.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, более 2,7 миллиона горожан проголосовали на выборах мэра столицы на 12:00 10 сентября.

Выборы мэра Москвы стартовали 8 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

МГИК: в выборах мэра Москвы приняли участие более 2,6 млн человек