Победителями розыгрышей баллов стали 1,8 млн участников ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победителями розыгрышей баллов в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" стали 1,8 миллиона участников электронного голосования, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Призовые баллы выиграли участники электронного голосования на выборах Мэра Москвы и депутатов муниципальных образований ТиНАО. В новый розыгрыш попали те, кто принял участие в дистанционном электронном голосовании с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября", – отметили в сообщении.

Во втором розыгрыше призовых баллов приняли участие 723 183 человека. Всего участников за два розыгрыша – 2 090 881 человек. Из их числа победителями стали 87% участвовавших в акции.

После полудня 10 сентября победители розыгрыша получат СМС-уведомления. Узнать, является ли уникальный код выигрышным, можно с 12:00 в день проведения розыгрыша, пройдя регистрацию на странице #ВыбираемВместе2023. Активировать выигрышный код необходимо пользователю до 25 сентября включительно. После этого можно будет воспользоваться баллами.

В акции могут принять участие те, кто проголосовали онлайн на mos.ru, а также те, кто отдал голос на избирательных участках с использованием терминалов дистанционного голосования.

В воскресенье, 10 сентября, стартовал завершающий день голосования на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов в 13 округах ТиНАО.

В этот день избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Также доступно онлайн-голосование на портале mos.ru, которое завершится в 20:00. Получившие онлайн-бюллетень в последнюю минуту, смогут проголосовать в дополнительное время – до 20:15.

Выборы мэра Москвы стартовали 8 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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