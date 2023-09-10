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10 сентября, 09:11

Политика

МГИК: в выборах мэра Москвы приняли участие более 2,6 млн человек

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В выборах мэра Москвы приняли участие более 2,6 миллиона человек. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Поэтому считаем, что явка неплохая. Надеемся, что она станет еще больше", – поделилась она.

Отмечается, что за ночь электронно проголосовали около 80–90 тысяч москвичей.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Более 2,5 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы

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