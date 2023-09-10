В Мосгоризбиркоме заявили об отсутствии нештатных ситуаций в ходе выборов мэра

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Московской городской избирательной комиссии заявили об отсутствии нештатных ситуаций в ходе выборов мэра столицы. Об этом заявила председатель МГИК Ольга Кириллова.

"Если говорить о Москве, то прежде всего могу отметить, что все участки открылись вовремя, все происходит спокойно, ровно", – сказала Кириллова.

Она подчеркнула, что все условия для голосования созданы и все системы действуют штатно.

В воскресенье, 10 сентября, начался последний день голосования на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов в 13 округах ТиНАО. В этот день избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Также доступно онлайн-голосование на портале mos.ru, которое завершится в 20:00. Получившие онлайн-бюллетень в последнюю минуту, смогут проголосовать в дополнительное время – до 20:15.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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